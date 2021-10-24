Москвичку вынудили выбросить 0,5 млн рублей

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В Москве мошенники заставили пенсионерку выбросить полмиллиона рублей

Майк Габриелян
27 минут назад

В Москве мошенники обманули 82-летнюю пенсионерку, заставив ее выбросить из окна 565 тысяч рублей. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Фото: ТАССТАСС

Сначала аферист позвонил 82-летней Татьяне Борисовне под видом «участкового Михаила». Он рассказал, что в ее районе якобы орудует банда, ворующая вклады у пенсионеров и оставил свой телефонный номер. После этого мошенник позвонил еще несколько раз. Он пояснил, что прежний «участковый Михаил» был фальшивым и хотел украсть у нее деньги, поэтому необходимо снять средства для «следственного эксперимента». Запутавшаяся пенсионерка по указке мошенника сняла в банке 356 тысяч и 240 тысяч.

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При этом «участковый» все время держал с ней связь, заказывал такси. Затем Михаил предложил Татьяне Борисовне сбросить деньги в пакете из окна. В итоге пенсионерка лишилась всех средств.

Заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее СМИ рассказали, почему в России никто не борется с телефонными мошенниками.

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