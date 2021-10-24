Москвичку вынудили выбросить 0,5 млн рублей

Сначала аферист позвонил 82-летней Татьяне Борисовне под видом «участкового Михаила». Он рассказал, что в ее районе якобы орудует банда, ворующая вклады у пенсионеров и оставил свой телефонный номер. После этого мошенник позвонил еще несколько раз. Он пояснил, что прежний «участковый Михаил» был фальшивым и хотел украсть у нее деньги, поэтому необходимо снять средства для «следственного эксперимента». Запутавшаяся пенсионерка по указке мошенника сняла в банке 356 тысяч и 240 тысяч.