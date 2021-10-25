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Вулкан Этна начал извергаться на Сицилии

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад

После месяца затишья в Италии проснулся вулкан Этна. Он выбросил густой столб дыма высотой в десять километров, передает ОТР. Местные объявили «оранжевый» сигнал тревоги.

Вулкан Этна начал извергаться на Сицилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что работе аэропорта Фонтанаросса извержение пока не мешает, однако выпадение пепла зафиксировано в нескольких близлежащих поселках. Новостей о пострадавших и разрушениях не поступало.

Этна - крупнейший действующий вулкан в Европе. Только за этот год произошло около полусотни извержений.

Та же ситуация сейчас на испанском острове Ла Пальма. Там вулкан Кумбре-Вьеха извергается уже 35 дней. Накануне в районе вулкана появились новые разломы, из которых хлынули потоки лавы.

Ранее сообщалось, что извержение одного из крупнейших в Японии вулканов Асо произошло на острове Кюсю. Асо выбросил столб пепла и дыма на высоту нескольких километров. Власти запретили приближаться к вулкану ближе чем на два километра, так как существует риск выброса камней.

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