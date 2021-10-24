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Россияне массово пожаловались на афериста-курьера из Wildberries

Мослента
1 час назад

Жительница Москвы предупредила соседей об аферисте, который работает курьером в интернет-магазине Wildberries и развозит заказы на дом. По ее словам, мужчина втерся в доверие, после чего попросил в долг 15 тысяч рублей и не возвращает их. Своей историей она поделилась в группе в Facebook.

Москвичи массово пожаловались на афериста-курьера из Wildberries
Фото: ТАССТАСС

Женщина пояснила, что мужчина был вежливым и понимающим.

«В один прекрасный момент он начинает просить деньги в долг. Я, решив ему помочь, выслушав, что у него ипотека и задержка зарплаты, перевожу ему 15 тысяч рублей на карту. Как он сказал, на пару дней», — рассказала она, добавив, что уже в течение двух месяцев не может вернуть свои деньги.

Автор поста уточнила, что знает еще одну семью, куда обращался курьер за финансовой помощью, и людей, которые переводили ему деньги. В комментариях нашлись несколько человек, которые массово пожаловались, что пострадали от рук мошенника. Остальные комментаторы пояснили, что, скорее всего, привлечь его к уголовной ответственности не получится, так как все пострадавшие отдавали деньги добровольно.

Visa смирилась с комиссией Wildberries

«И я ему переводила пять тысяч рублей, но мне, видимо, очень повезло, и он вернул, но не как обещал, а с задержкой неделю точно», «У меня просил при доставке, я не дала, видела его первый раз. Если бы приходил регулярно, может, и повелась бы, как вы. А вот наш консьерж, дама в возрасте, дала. Тоже кормил ее обещаниями, она в очередной его приход сказала, что напишет заявление на него», «Я тоже, к сожалению, в ваших рядах», — прокомментировали юзеры.
Происшествия,Visa,
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