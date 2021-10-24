Москвичи массово пожаловались на афериста-курьера из Wildberries

«И я ему переводила пять тысяч рублей, но мне, видимо, очень повезло, и он вернул, но не как обещал, а с задержкой неделю точно», «У меня просил при доставке, я не дала, видела его первый раз. Если бы приходил регулярно, может, и повелась бы, как вы. А вот наш консьерж, дама в возрасте, дала. Тоже кормил ее обещаниями, она в очередной его приход сказала, что напишет заявление на него», «Я тоже, к сожалению, в ваших рядах», — прокомментировали юзеры.