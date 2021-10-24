«В Орске стало страшно жить». Что известно об убийстве в Оренбуржье

Задержанный по подозрению в убийстве и расчленении женщины в Орске признал вину

Фото: СК РФ СК РФ

Обезглавленное и расчлененное тело женщины в чемодане нашли дети, игравшие возле одного из домов в центре Орска. На место сразу вызвали полицию. Уже сегодня ночью 42-летнего подозреваемого в убийстве задержали, он дал признательные показания. Мотивы убийцы 39-летней женщины пока неясны.

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Днем 23 октября в Орске обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Как сообщали местные СМИ и Telegram-каналы, труп в чемодане обнаружили дети, игравшие около одной из многоэтажек на ул. Станиславского — почти в самом центре города.

Тело было расчленено. По некоторым данным, у трупа отсутствовала голова. Местное издание «Урал56.Ру» публиковало фото с места страшной находки, на них видно, что тело женщины плотно уложено в объемный черный чемодан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Его передали в центральный аппарат СК, в Оренбургскую область выехали столичные специалисты. Уже в ночь на воскресенье стало известно, что силовики задержали подозреваемого. Сейчас его допрашивают, позже суд примет решение о мере пресечения для мужчины. В полиции уточнили, что 42-летний местный житель ранее не был судим. В преступлении он уже сознался.

По имеющимся данным, мужчина убил молотком свою 39-летнюю знакомую в квартире. После этого он ножом расчленил тело, уложил в чемодан и отнес в палисадник многоэтажки, где его позже и нашли.

Предварительно, тело в чемодане пролежало под окнами дома на ул. Станиславского более суток — криминалисты установили, что к моменту обнаружения тела женщина была мертва уже 30-50 часов. На видео, опубликованных СК, показано, как сотрудники правоохранительных органов вскрывают дверь в квартиру подозреваемого. На кадрах видны молоток для отбивания мяса и ножи.

Кроме того, преступник попал и на камеры наружного наблюдения, установленные на окрестных домах. На них человек в черной одежде тащит за собой по земле черный чемодан. Мотивы убийства, совершенного с особой жестокостью, пока что неясны.

На преступление остро отреагировали жители Орска и Оренбургской области.

В комментариях в социальных сетях и на сайтах изданий они писали, что «в Орске стало страшно жить». Многие пытались связать новый инцидент с тройным убийством в Гае — городе в 20 км севернее Орска. В конце сентября там произошел пожар в одной из квартир. При тушении спасатели нашли внутри жилища тела двух девушек, тело третьей было во дворе дома.

Девушкам было 17, 19 и 20 лет, они приехали учиться в местный медицинский колледж из Башкирии и вместе снимали квартиру. По подозрению в их убийстве спустя несколько дней в Орске задержали 30-летнего рецидивиста Александра Лазарева — он сознался в преступлении и сейчас под арестом. Обсуждая новое убийство в Орске, жители города высказали версию, что преступления могут быть связаны.