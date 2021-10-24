Оружейник «Ржавчины» хотела отказаться от должности

"Я только что закончила работу над [фильмом] "Старый путь" с Николасом Кейджем - его первым вестерном. Кроме того, я впервые была главным оружейником. Знаете, сначала я очень нервничала из-за этого и почти отказалась от предложения, потому что была не уверена, готова ли я. Но все прошло гладко", - сказала оружейник.