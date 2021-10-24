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Оружейник из съемочной группы "Ржавчины" сомневалась в своих силах

Газета.Ru
36 минут назад

Ханна Гутьеррес, которая отвечала за оружие на съемочной площадке вестерна "Ржавчина", где актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, не была уверена в своих силах. Гутьеррес заявила об этом в подкасте "Голоса Запада", на ее слова обратил внимание телеканал Fox News.

Оружейник «Ржавчины» хотела отказаться от должности
Фото: Jim Weber/thenewmexican/TwitterJim Weber/thenewmexican/Twitter

"Я только что закончила работу над [фильмом] "Старый путь" с Николасом Кейджем - его первым вестерном. Кроме того, я впервые была главным оружейником. Знаете, сначала я очень нервничала из-за этого и почти отказалась от предложения, потому что была не уверена, готова ли я. Но все прошло гладко", - сказала оружейник.

Телеканал отмечает, что Хатчинс была убита из одного из трех пистолетов? подготовленных Гутьеррес. Гутьеррес - дочь известного голливудского оружейника Телла Рида, который учил наследницу своему делу с 16 лет. В том же подкасте Гутьеррес вспомнила, что сначала хотела работать с камерами - как и жертва несчасnного случая. Оружейника интересовала игра света и тени. Ранее подруга Хатчинс из Киева рассказала, почему она уехала в США.

Происшествия,Шоу-бизнес,Алек Болдуин,Fox News,
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