Дети нашли чемодан с расчлененной женщиной в Орске

В Орске дети нашли чемодан с телом женщины без головы. Об инциденте сообщает издание Orsk.ru.

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На улице Станиславского дети играли во дворе и увидели чемодан. Они открыли его из любопытства и обнаружили расчлененный труп. Взрослые вызвали полицию.

«Да, расчленённый труп в чемодане — там часть ног и довольно-таки приличная попа. Это явно не ребёнок. Это явно взрослый человек», - рассказала очевидец.

Тело пролежало сутки под окнами жилого дома.

В СК РФ подтвердили, что в городе Орск Оренбургской области было обнаружено тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти.

«Возбуждено уголовное дело, на место происшествия выехала следственная группа, проводится комплекс неотложных следственных действий», - сообщают следователи.

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки установить причастных к преступлению.

По предварительным данным, погибшей было 30-40 лет.