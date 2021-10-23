Пятеро охотников пропали в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии исчезла группа охотников. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, пять человек — трое охотников, егерь и охотовед — ушли ночью в горы в районе села Верхняя Балкария. Известно, что компания должна была вернуться утром, однако до сих пор не выходит на связь.

В настоящее время на месте работают спасатели.