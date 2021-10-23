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В российских горах исчезли пятеро охотников

Lenta.ru
49 минут назад

В Кабардино-Балкарии исчезла группа охотников. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает Telegram-канал «112».

Пятеро охотников пропали в Кабардино-Балкарии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его информации, пять человек — трое охотников, егерь и охотовед — ушли ночью в горы в районе села Верхняя Балкария. Известно, что компания должна была вернуться утром, однако до сих пор не выходит на связь.

В настоящее время на месте работают спасатели.

31 августа сообщалось, что в Иркутской области двое туристов из Москвы бесследно исчезли во время похода на пик Черского. Супружеская пара из Москвы, 29-летняя Наталья Наумова и 46-летний Алексей Наумов, отправились в поход из города Слюдянки еще утром 8 августа. С заявлением о пропаже обратилась сестра женщины.

Происшествия,Наталья Наумова,Алексей Наумов,
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