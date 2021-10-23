СМИ: Родственники правоохранителей зверски убили сироту на Урале

В Верхней Пышме Свердловской области погиб подросток-сирота. Местные жители считают, что его убили, а правоохранительные органы пытаются замять случившееся. Об этом сообщает издание «Екатеринбург Онлайн».

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Трагедия произошла 16 октября в двухэтажном бараке по адресу улице Петрова, дом 14. По словам местных жителей, на которых ссылается издание, там регулярно собираются компании наркоманов. Участники одной из подобных группировок затащили сироту на второй этаж дома. Там его сильно избили, выбив передние зубы. После этого жертве надели на голову пакет, в котором она задохнулась.

Источники издания утверждают, что вероятные убийцы регулярно отбирают у сверстников деньги, а погибший ребенок отказался платить.

Очевидцы также считают, что следствие старается замять произошедшее, поскольку мать одного из членов банды якобы трудится в подразделении МВД, а родственник другого — сотрудник прокуратуры.

В доказательство этой версии утверждается, что в заключении судмедэкспертизы не попали следы побоев на теле ребенка, а в качестве причины смерти указано удушение угарным газом. Кроме того, сообщается, что бабушке, воспитывавшей сироту, некие люди посоветовали не поднимать шума по поводу убийства. Аналогичная беседа якобы была проведена с местным жителем, оказавшимся единственным свидетелем произошедшего.