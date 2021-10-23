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На российскую модель завели дело из-за оголенной груди на фоне церкви

Елена Прошина
38 минут назад

Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении девушки-блогера Лолиты Богдановой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Об этом, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

На российскую модель завели дело из-за оголенной груди на фоне церкви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")», - сообщил источник.

Напомним, что 21 октября стало известно о проверке, начатой полицией в отношении 22-летней Лолиты Богдановой, известной в качестве блогера Lola Bunny. Она началась после того как девушка разместила в интернете видеоролик, на котором она оголяет грудь на фоне храма.

В данный момент Богданова находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до одного года лишения свободы.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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