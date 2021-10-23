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Экстренные службы работают на месте пожара на заводе в Рязанской области. Видео

Александр Кузьмин
21 минуту назад

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на территории завода в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области, где ранее в одном из цехов произошло возгорание.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в настоящее время пожар ликвидирован. Однако пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия. Всего к ней привлечены 170 человек и 50 единиц техники.

По данным ведомства, возгорание на площади 160 квадратных метров произошло в одноэтажном цехе, где хранился порох. В результате происшествия здание было полностью разрушено.

По информации главы администрации Шиловского района Владимира Луканцева, в цехе в момент возгорания находились 17 человек, 16 из которых погибли во время происшествия. Позднее в пресс-службе правительства региона сообщили, что доставленный в больницу пострадавший при пожаре также скончался. Число погибших достигло 17 человек.

По предварительной версии следствия, причиной произошедшего явилось нарушение технологических процессов.

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