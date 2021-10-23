Сотрудники экстренных служб продолжают работать на территории завода в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области, где ранее в одном из цехов произошло возгорание.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в настоящее время пожар ликвидирован. Однако пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия. Всего к ней привлечены 170 человек и 50 единиц техники.

По данным ведомства, возгорание на площади 160 квадратных метров произошло в одноэтажном цехе, где хранился порох. В результате происшествия здание было полностью разрушено.

По информации главы администрации Шиловского района Владимира Луканцева, в цехе в момент возгорания находились 17 человек, 16 из которых погибли во время происшествия. Позднее в пресс-службе правительства региона сообщили, что доставленный в больницу пострадавший при пожаре также скончался. Число погибших достигло 17 человек.