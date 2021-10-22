Алек Болдуин предсказал, что случайно убьет человека

Актер Алек Болдуин четыре года назад предсказал несчастный случай, произошедший на съемках фильма «Ржавчина».

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В 2017 году Болдуин разместил в твиттере репост новости о полицейском, который случайно убил человека.

«Не представляю, что чувствует человек, который кого-то случайно убил», - прокомментировал событие актер.

Старый пост вновь привлек внимание пользователей после трагического случая на съемках фильма «Ржавчина», когда Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, и ранил режиссера картины Джоэла Соузу и оператора Галину Хатчинс. 42-летняя женщина позже умерла в больнице.

«Что ж... Я думаю, теперь ты знаешь», - гласит один из многочисленных новых комментариев под записью.