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Алек Болдуин предсказал, что случайно убьет человека

Вероника Полынина
1 час назад

Актер Алек Болдуин четыре года назад предсказал несчастный случай, произошедший на съемках фильма «Ржавчина».

Алек Болдуин предсказал, что случайно убьет человека
Фото: EPAEPA

В 2017 году Болдуин разместил в твиттере репост новости о полицейском, который случайно убил человека.

«Не представляю, что чувствует человек, который кого-то случайно убил», - прокомментировал событие актер.

Старый пост вновь привлек внимание пользователей после трагического случая на съемках фильма «Ржавчина», когда Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, и ранил режиссера картины Джоэла Соузу и оператора Галину Хатчинс. 42-летняя женщина позже умерла в больнице.

Раскрыты подробности случайного убийства с участием Алека Болдуина

«Что ж... Я думаю, теперь ты знаешь», - гласит один из многочисленных новых комментариев под записью.

63-летний Алек Болдуин признался, что «шокирован» произошедшим. Актер заверил, что полностью сотрудничает со следствием и готов поддерживать мужа погибшей Галины Хатчинс.

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