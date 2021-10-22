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Россиянин умер от отека мозга после ночи в отделе полиции

Lenta.ruиещё 1
46 минут назад

Следователи в Краснодарском крае начали проверку после появления новостей в Telegram-каналах об избиении задержанного в отделе полиции по Тбилисскому району, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

Россиянин умер от отека мозга после ночи в отделе полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в ведомстве, идет доследственная проверка. В главном управлении МВД России по Кранодарскому краю пока никак не прокомментировали ситуацию.

В пятницу, 22 октября, появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов применили силу против гражданина, доставленного в отдел полиции 23 сентября из-за мата. По предварительным данным, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Он переночевал в полиции, а на следующий день был отпущен. Мать задержанного уточнила, что сына якобы избили и заставили признаться в убийстве. Спустя некоторое время мужчина впал в кому и умер в клинике от отека мозга.

Мужчина в 2008 году был судим за кражу, на него неоднократно составлялись административные протоколы о хулиганстве.

Ранее задержанный за употребление алкоголя житель города Качканар Свердловской области умер в камере в отделе полиции.

Происшествия,СКР,МВД,РЕН ТВ,
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