Россиянин умер от отека мозга после ночи в отделе полиции

Следователи в Краснодарском крае начали проверку после появления новостей в Telegram-каналах об избиении задержанного в отделе полиции по Тбилисскому району, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России .

В пятницу, 22 октября, появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов применили силу против гражданина, доставленного в отдел полиции 23 сентября из-за мата. По предварительным данным, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Он переночевал в полиции, а на следующий день был отпущен. Мать задержанного уточнила, что сына якобы избили и заставили признаться в убийстве. Спустя некоторое время мужчина впал в кому и умер в клинике от отека мозга.