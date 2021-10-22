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Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице в ХМАО

ТАССиещё 1
7 минут назад

Ребенок получил огнестрельное ранение в окружной клинической детской больнице Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Он находится в тяжелом состоянии, начата служебная проверка, сообщили ТАСС в пятницу в департаменте здравоохранения региона.

Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице в ХМАО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Департамент здравоохранения Югры проводит служебную проверку по факту несчастного случая, произошедшего сегодня с несовершеннолетним пациентом Окружной клинической детской больницы г. Нижневартовска. По предварительным данным, в ходе происшествия пострадал ребенок, получивший огнестрельное ранение", - сообщили в департаменте.

Отмечается, что врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое, проводится оперативное лечение.

"Больница оказывает необходимое содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий", - подчеркнули в департаменте.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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