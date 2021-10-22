Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице в ХМАО

Ребенок получил огнестрельное ранение в окружной клинической детской больнице Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). Он находится в тяжелом состоянии, начата служебная проверка, сообщили ТАСС в пятницу в департаменте здравоохранения региона.
"Департамент здравоохранения Югры проводит служебную проверку по факту несчастного случая, произошедшего сегодня с несовершеннолетним пациентом Окружной клинической детской больницы г. Нижневартовска. По предварительным данным, в ходе происшествия пострадал ребенок, получивший огнестрельное ранение", - сообщили в департаменте.
Отмечается, что врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое, проводится оперативное лечение.
"Больница оказывает необходимое содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий", - подчеркнули в департаменте.