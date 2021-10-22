Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице в ХМАО

"Департамент здравоохранения Югры проводит служебную проверку по факту несчастного случая, произошедшего сегодня с несовершеннолетним пациентом Окружной клинической детской больницы г. Нижневартовска. По предварительным данным, в ходе происшествия пострадал ребенок, получивший огнестрельное ранение", - сообщили в департаменте.