В ФСО прокомментировали разрушение зубца Кремля

«На данный момент на объекте ведутся реставрационные работы, подрядчик лучше знает, что случилось. Не думаю, что ущерб уже подсчитали, им надо с Минкультом собраться, утвердить план работ. Всякое бывает, это не первый раз в Кремле. В 90-е годы ураган был, он повредил мерлоны, которые выходят на Кремлевскую набережную, и крышу с первого корпуса сносило в 2008 году», - сообщили в ФСО.