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Не первый раз: в ФСО прокомментировали разрушение зубца Кремля

Елена Прошина
30 минут назад

Подрядчики согласуют восстановление зубца на кремлевской стене, обрушившегося во время урагана 22 октября, с Минкультуры. Об этом сообщил «Подъём» со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

В ФСО прокомментировали разрушение зубца Кремля
Фото: ТАССТАСС

«На данный момент на объекте ведутся реставрационные работы, подрядчик лучше знает, что случилось. Не думаю, что ущерб уже подсчитали, им надо с Минкультом собраться, утвердить план работ. Всякое бывает, это не первый раз в Кремле. В 90-е годы ураган был, он повредил мерлоны, которые выходят на Кремлевскую набережную, и крышу с первого корпуса сносило в 2008 году», - сообщили в ФСО.

Ранее стало известно, что сильный ветер сорвал строительные леса со стен Кремля в Москве, которые утянули за собой один из зубцов. Никто из людей во время инцидента не пострадал. На данный момент подходы к Красной площади перекрыты со стороны всех прилегающих улиц. Несколько рабочих на месте разбирают поврежденные конструкции на земле.

Происшествия,Федеральная служба охраны,Минкультуры,
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