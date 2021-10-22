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Ветер сорвал зубец московского Кремля

Алиса Селезнёва
30 минут назад

Из-за сильного ветра оказалась повреждена часть стены московского Кремля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, порыв ветра обрушил установленные у стены строительные леса, из-за чего оказалась повреждена часть кирпичной кладки.

На фото, которое привел Mash, видно, что один из зубцов полностью выломан из стены. Рядом с местом происшествия находится полицейская машина.

Ранее МЧС предупредило, что в Москве сегодня вечером ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В свою очередь Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за усиления ветра.

ТК Mash

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Происшествия,Видео,МЧС,
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