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В Воронеже найден мертвым бизнесмен из Германии Клаус-Дитер Хайнце

runews24.ru
2 часа назад

В пятницу, 22 октября, у воронежского театра оперы и балета найден мертвым предприниматель Клаус-Дитер Хайнце.

В центре Воронежа найден мертвым немецкий бизнесмен
Фото: официальный сайт ВГУофициальный сайт ВГУ

Утром он пришел к театру. Там он ожидал сотрудницу международного отдела университета, с которой договорился о встрече. Хайнце являлся почетным доктором и официальным представителем ВГУ в Германии.

18 октября Хайнце прилетел в Воронеж, чтобы принять участие в форуме «Народная дипломатия в диалоге России и ЕС». Немецкий предприниматель был главой немецкой ассоциации выпускников вуза. Сам он окончил ВГУ в 1973 году, получив диплом по специальности «Высшие молекулярные соединения».

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Клаус-Дитер Хайнце успел передать ВГУ старинные фолианты, принадлежавшие библиотеке учебного заведения, которые были вывезены в Германию в 1942 году.

Клаус-Дитер Хайнце был полон оптимизма и планов. Он скончался на 72-м году жизни, по предварительной версии, причиной смерти мог стать инсульт.

В ВГУ смерть доктора химии назвали невосполнимой утратой как для вуза, Воронежа, так и для Германии.
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