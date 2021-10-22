В саратовской колонии произошла драка между заключенными

По данным следствия, 20 октября 2021 года в утреннее время в ФКУ ИК-13 УФСИН России по Саратовской области восемь осуждённых, находясь в помещении общежития одного из отрядов ФКУ ИК-13 УФСИН России по Саратовской области применили насилие в отношении девяти осуждённых, отбывающих наказание в данной колонии, нанося им множественные удары кулаками, ногами, предметами по различным частям тела с целью воспрепятствования исправлению осуждённых и из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения, - говорится в сообщении СК РФ по региону.