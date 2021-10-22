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В саратовской колонии произошла драка между заключенными

News.ruиещё 1
47 минут назад

Следственный комитет РФ расследует дело о драке между заключёнными в Саратовской области. По данным Znak.com, осуждённые избили активистов, сотрудничавших с администрацией колонии. В отношении восьми заключённых возбудили уголовные дела, говорится на сайте СК РФ по Саратовской области.

В саратовской колонии произошла драка между заключенными
Фото: saratov.sledcom.rusaratov.sledcom.ru

По данным следствия, 20 октября 2021 года в утреннее время в ФКУ ИК-13 УФСИН России по Саратовской области восемь осуждённых, находясь в помещении общежития одного из отрядов ФКУ ИК-13 УФСИН России по Саратовской области применили насилие в отношении девяти осуждённых, отбывающих наказание в данной колонии, нанося им множественные удары кулаками, ногами, предметами по различным частям тела с целью воспрепятствования исправлению осуждённых и из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения, - говорится в сообщении СК РФ по региону.

В результате в отношении двоих осуждённых возбуждены уголовные дела по фактам применения неопасного насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения, а в отношении восьми осуждённых – по факту опасного насилия, совершенного в отношении других заключённых.

В телеграм-канале правозащитного проекта Gulagu.net говорится, что заключенным в ИК № 13 «надоело терпеть истязания и издевательства, и они избили капо-активистов».

Ранее правозащитный проект Gulagu.net обнародовал видеоархив пыток и изнасилований заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН №1 в Саратове. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.

Происшествия,ФСИН,СКР,
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