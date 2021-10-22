Появились новые подробности смерти россиян в Албании

Следов насилия на телах четырех туристов из России, которые погибли после посещения бассейна в Албании, не обнаружено. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на отчет прокураторы.

Фото: Reuters Reuters

Так, новые подробности смерти появились после проверки пробы воды из бассейна и хлора для дезинфекции. Также в полиции отметили, что до момента входа в помещение спа-зоны физическое состояние отдыхающих было хорошим. Об этом свидетельствуют данные с камер видеонаблюдения.

Ранее, 15 октября, тела четверых российских туристов — двух мужчин и двух женщин в возрасте 31-58 лет — были найдены в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании. Эксперты назвали версию с их гибелью от удушья маловероятной, поскольку при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию.