Экс-главе фанатов «Спартака» Коршунову грозит «уголовка»

Экс-глава фан-клуба «Спартак» Валентин Коршунов задержан. Следственный комитет возбудил в отношении фаната уголовное дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности, сообщает Telegram-канал «112».
По информации канала, на допросе Коршунов вел себя агрессивно, хамил следователю и ругался матом. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.
Напомним, что причиной для задержания стал инцидент, который произошел 20 октября после завершения матча «Спартак» – «Лестер» в Москве. Тогда Коршунов напал на журналиста РБК Александра Щеголева. Мужчина сперва просил не снимать его, а после начал бить Щеголева.
Журналисту оказали медицинскую помощь, ему пришлось обратиться в травмпункт, где врачи зафиксировали ушибы. Сейчас мужчина страдает от головных болей.
Тогда Коршунова доставили в отдел полиции для разбирательств, а 21 октября суд назначил штраф в 5 тыс. рублей и запретил на два года посещать спортивные соревнования. В суде добавили, что Коршунов был пьян, оскорблял Щеголева, а также требовал прекратить видеосъемку, которую тот вел в соответствии с редакционным заданием и разовой аккредитации на посещение матча.
Напомним, что Валентин Коршунов возглавлял официальный фан-клуб «Спартака» с 2015 по 2019 годы. Причиной его отставки стала утрата доверия из-за распределения билетов на матчи между болельщиками.