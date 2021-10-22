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Экс-главе фанатов «Спартака» Коршунову грозит «уголовка»

Елена Прошина
36 минут назад

Экс-глава фан-клуба «Спартак» Валентин Коршунов задержан. Следственный комитет возбудил в отношении фаната уголовное дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности, сообщает Telegram-канал «112».

Экс-главе фанатов «Спартака» Коршунову грозит «уголовка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, на допросе Коршунов вел себя агрессивно, хамил следователю и ругался матом. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Напомним, что причиной для задержания стал инцидент, который произошел 20 октября после завершения матча «Спартак» – «Лестер» в Москве. Тогда Коршунов напал на журналиста РБК Александра Щеголева. Мужчина сперва просил не снимать его, а после начал бить Щеголева.

Журналисту оказали медицинскую помощь, ему пришлось обратиться в травмпункт, где врачи зафиксировали ушибы. Сейчас мужчина страдает от головных болей.

Тогда Коршунова доставили в отдел полиции для разбирательств, а 21 октября суд назначил штраф в 5 тыс. рублей и запретил на два года посещать спортивные соревнования. В суде добавили, что Коршунов был пьян, оскорблял Щеголева, а также требовал прекратить видеосъемку, которую тот вел в соответствии с редакционным заданием и разовой аккредитации на посещение матча.

Напомним, что Валентин Коршунов возглавлял официальный фан-клуб «Спартака» с 2015 по 2019 годы. Причиной его отставки стала утрата доверия из-за распределения билетов на матчи между болельщиками.

Происшествия,Александр Щеголев,Спартак,СКР,РБК,
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