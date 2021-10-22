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Число погибших при взрыве в цехе под Рязанью увеличилось до 16

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад

Число погибших при взрыве в цехе в Рязанской области увеличилось до 16, по предварительным данным, погибли пропавшие без вести. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«При обследовании места пожара выживших не обнаружено», — сказал он.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате происшествия погибли семь человек, один госпитализирован и еще девять пропали без вести. В общей сложности в цехе находились 17 человек.

Названа причина взрыва в пороховом цехе под Рязанью

По данным министерства, в 8.22 в пятницу, 22 октября, поступила информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района, где при нарушении технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов завода «Эластик».

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв.

Ранее появилось видео с места пожара в цехе в Рязанской области.

8 октября на установке газоразделения Амурского газоперерабатывающего завода произошел мощный взрыв. С территории завода были эвакуированы рабочие. Позднее на предприятии рассказали, что взрыв прогремел из-за разгерметизации оборудования.

Происшествия,Видео,МЧС,
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