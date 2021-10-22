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Убитая Болдуином оператор была украинкой

Анна Безрукова
1 час назад

Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин по неосторожности застрелил на съемках фильма «Ржавчина» (Rust) в США, родилась и выросла в Советском Союзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на личный сайт погибшей.

ЧП произошло на съемочной площадке штата Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма получил ранение в ключицу, 42-летняя Хатчинс была тяжело ранена, ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке. Медикам не удалось спасти ей жизнь.

"Галина родом из Украины, росла на советской военной базе в районе полярного круга, в окружении оленей и атомных подводных лодок", - отмечается в биографическом разделе сайта.

Также она закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего работала с британскими кинодокументалистами как журналист-расследователь.

Алек Болдуин убил оператора во время съемок фильма

Ранее сообщалось, что выстрел из пистолета, в результате которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико погибла женщина-оператор, сделал актер Алек Болдуин. Об этом говорилось в заявлении шерифа округа Санта-Фе.

Кроме исполнения главной роли Алек Болдуин также является продюсером фильма "Ржавчина". Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внук-подросток обвиняется в случайном убийстве. После этого все члены семьи отправляются в бега.

Происшествия,Видео,Алек Болдуин,
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