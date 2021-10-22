Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин по неосторожности застрелил на съемках фильма «Ржавчина» (Rust) в США, родилась и выросла в Советском Союзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на личный сайт погибшей.

ЧП произошло на съемочной площадке штата Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма получил ранение в ключицу, 42-летняя Хатчинс была тяжело ранена, ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке. Медикам не удалось спасти ей жизнь.

"Галина родом из Украины, росла на советской военной базе в районе полярного круга, в окружении оленей и атомных подводных лодок", - отмечается в биографическом разделе сайта.

Также она закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего работала с британскими кинодокументалистами как журналист-расследователь.

Ранее сообщалось, что выстрел из пистолета, в результате которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико погибла женщина-оператор, сделал актер Алек Болдуин. Об этом говорилось в заявлении шерифа округа Санта-Фе.