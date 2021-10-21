Против экс-солиста «Ляписа Трубецкого» возбудили уголовное дело

Бывшему солисту и одному из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергею Михалку, который подрался во время концерта в украинской Полтаве с фанатом, грозит штраф или до пяти лет ограничения свободы, пишет портал «Сегодня» со ссылкой на местную полицию.

Издание напомнило, во время концерта белорусской рок-группы «Ляпис-98» в Полтаве ее солист Сергей Михалок агрессивно отреагировал на появление одного из фанатов на сцене с гитарой. Он начал требовать показать ему входной билет, а затем ударил мужчину головой. Зрители снимали происходящее на камеры и выкладывали в Интернет. Они также начали просить солиста покинуть сцену, а потом вызвали полицию. Однако пострадавший в ходе конфликта фанат отказался написать заявление на артиста. Тем не менее, полиция возбудила уголовное дело.