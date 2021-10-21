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Против экс-солиста «Ляписа Трубецкого» возбудили уголовное дело

Елена Прошина
20 минут назад

Бывшему солисту и одному из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергею Михалку, который подрался во время концерта в украинской Полтаве с фанатом, грозит штраф или до пяти лет ограничения свободы, пишет портал «Сегодня» со ссылкой на местную полицию.

Против экс-солиста «Ляписа Трубецкого» возбудили уголовное дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание напомнило, во время концерта белорусской рок-группы «Ляпис-98» в Полтаве ее солист Сергей Михалок агрессивно отреагировал на появление одного из фанатов на сцене с гитарой. Он начал требовать показать ему входной билет, а затем ударил мужчину головой. Зрители снимали происходящее на камеры и выкладывали в Интернет. Они также начали просить солиста покинуть сцену, а потом вызвали полицию. Однако пострадавший в ходе конфликта фанат отказался написать заявление на артиста. Тем не менее, полиция возбудила уголовное дело.

«Открыто и расследуется уголовное производство по статье «Хулиганство». Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен либо ограничение свободы до пяти лет, – сообщил изданию спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По актуальному курсу 8500 гривен составляет немногим более 23 тысяч рублей.

Происшествия,Сергей Михалок,
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