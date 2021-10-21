Россиянка погибла в Турции по вине владельца отеля

12-летнюю Адамову затянуло в трубу на дне бассейна на территории отеля Sunhill в Бодруме 18 августа 2019 года. На помощь ребенку нырнул ее отец, но даже после остановки насоса вытащить руку получилось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин. Алиса была экстренно доставлена в больницу и находилась в критическом состоянии, однако спасти девочку врачам не удалось и 28 августа ее не стало.