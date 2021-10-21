Россиянка погибла в Турции по вине владельца отеля

Экспертиза по делу гибели 12-летней россиянки Алисы Адамовой в бассейне турецкого отеля, указала на вину владельца, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Оксану Гогунскую, представителя адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", отстаивающего интересы родителей девочки.
12-летнюю Адамову затянуло в трубу на дне бассейна на территории отеля Sunhill в Бодруме 18 августа 2019 года. На помощь ребенку нырнул ее отец, но даже после остановки насоса вытащить руку получилось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин. Алиса была экстренно доставлена в больницу и находилась в критическом состоянии, однако спасти девочку врачам не удалось и 28 августа ее не стало.
Расследование начало Центральное управление полиции Бодрума, городская прокуратура также возбудила дело по факту происшествия.
Следственное управление СК РФ по Ленинградской области также возбудило дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.
9 июля 2021 года суд в Бодруме постановил провести техническую экспертизу состояния насосов и горки бассейна, полученные в котором травмы привели к гибели ребенка.