По предварительным данным, конфликт произошел во время выступления музыкального коллектива 20 октября 2021 года в Полтаве. Мужчина поднялся на сцену и попытался исполнить что-нибудь, а Михалок в этот момент стал требовать у зрителя показать билет. После недолгих препирательств музыкант ударил своего оппонента головой в нос. После чего охрана вывела зрителя.