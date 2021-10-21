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Солист группы «Ляпис Трубецкой» избил фаната на концерте: видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок избил фаната на концерте. Снятое очевидцами видео публикуют новостные Telegram-каналы.

По предварительным данным, конфликт произошел во время выступления музыкального коллектива 20 октября 2021 года в Полтаве. Мужчина поднялся на сцену и попытался исполнить что-нибудь, а Михалок в этот момент стал требовать у зрителя показать билет. После недолгих препирательств музыкант ударил своего оппонента головой в нос. После чего охрана вывела зрителя.

Организаторы концерта пока никак не прокомментировали случившееся.

Происшествия,В мире,Видео,Сергей Михалок,
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