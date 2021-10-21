В лодке рыбаков, на которых в Тюменской области напал медведь, нашли гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра. О подробностях случившегося сообщается на сайте Госохотдепартамента региона. Местное издание TyumenTimes заподозрило, что боксер Илья Медведев, убивший дикое животное ножом, а также двое его спутников могли быть браконьерами.

По данным ведомства, вечером 19 октября в Уватский районный отдел госохотдепартамента из единой дежурно-диспетчерской службы МЧС поступило сообщение о нападении медведя на людей. Звонивший в МЧС сообщил, что он и еще двое людей рыбачили на реке Иртыш. Когда они возвращались через лес, на них напал медведь. Один из мужчин скончался, второй получил множественные травмы, третий не пострадал. Последний успел вызвать скорую помощь и доставил пострадавшего на моторной лодке в село Алымка.

Вечером того же дня начальник Уватского районного отдела госохотдепартамента Дмитрий Халтурин вместе с госинспектором Владимиром Мигурой направился на место происшествия в заказник «Поваровский». Из-за темноты им не удалось осмотреться, поэтому они вернулись утром 20 октября вместе с полицией. По прибытии они обнаружили недалеко от реки тело погибшего, а рядом с ним застреленную медведицу 3-4 лет.

В 30 метрах от места нападения медведя на трех рыбаков в Уватском районе была найдена берлога, рядом с которой — следы крови и множество гильз. Об этом сообщает пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что дикое животное напало на мужчин, когда они возвращались с рыбалки. Сообщалось, что один из них погиб на месте, а другой смог зарезать медведя ножом.

«Трагедия произошла в заказнике регионального значения „Поваровский“. Начальник Уватского районного отдела Госохотдепартамента Дмитрий Халтурин и госинспектор Владимир Мигура вместе с сотрудниками полиции выехали на место происшествия. По прибытию, в 150 метрах от Иртыша, было обнаружено тело погибшего, а в 10 метрах от тела — застреленная медведица 3-4 лет. В 30 метрах западнее места происшествия была найдена берлога медведя, рядом с которой были следы крови и множество гильз», — указано в сообщении Госохотдепартамента.

Там добавили, что в лодке рыбаков было обнаружено незарегистрированное ружье, которое изъято силовиками. Ранее агентство писало о том, что региональное управление Следственного комитета по Тюменской области проводит проверку после нападения медведя на трех жителей Уватского района.

Боксер Илья Медведев, которому удалось убить напавшего на людей медведя в Тюменской области, сейчас находится в искусственной коме, сообщил его тренер Дмитрий Косенко.

Косенко сказал, что «все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом». Врачи считают, что жизни спортсмена «пока ничего не угрожает», но его «ждет очень длинная реабилитация», сказал Косенко. «Вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя», – приводит слова тренера РИА «Новости».