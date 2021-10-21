В лодке рыбаков, на которых в Тюменской области напал медведь, нашли гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра. О подробностях случившегося сообщается на сайте Госохотдепартамента региона. Местное издание TyumenTimes заподозрило, что боксер Илья Медведев, убивший дикое животное ножом, а также двое его спутников могли быть браконьерами.
По данным ведомства, вечером 19 октября в Уватский районный отдел госохотдепартамента из единой дежурно-диспетчерской службы МЧС поступило сообщение о нападении медведя на людей. Звонивший в МЧС сообщил, что он и еще двое людей рыбачили на реке Иртыш. Когда они возвращались через лес, на них напал медведь. Один из мужчин скончался, второй получил множественные травмы, третий не пострадал. Последний успел вызвать скорую помощь и доставил пострадавшего на моторной лодке в село Алымка.
Вечером того же дня начальник Уватского районного отдела госохотдепартамента Дмитрий Халтурин вместе с госинспектором Владимиром Мигурой направился на место происшествия в заказник «Поваровский». Из-за темноты им не удалось осмотреться, поэтому они вернулись утром 20 октября вместе с полицией. По прибытии они обнаружили недалеко от реки тело погибшего, а рядом с ним застреленную медведицу 3-4 лет.
В 30 метрах от места нападения медведя на трех рыбаков в Уватском районе была найдена берлога, рядом с которой — следы крови и множество гильз. Об этом сообщает пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что дикое животное напало на мужчин, когда они возвращались с рыбалки. Сообщалось, что один из них погиб на месте, а другой смог зарезать медведя ножом.
«Трагедия произошла в заказнике регионального значения „Поваровский“. Начальник Уватского районного отдела Госохотдепартамента Дмитрий Халтурин и госинспектор Владимир Мигура вместе с сотрудниками полиции выехали на место происшествия. По прибытию, в 150 метрах от Иртыша, было обнаружено тело погибшего, а в 10 метрах от тела — застреленная медведица 3-4 лет. В 30 метрах западнее места происшествия была найдена берлога медведя, рядом с которой были следы крови и множество гильз», — указано в сообщении Госохотдепартамента.
Там добавили, что в лодке рыбаков было обнаружено незарегистрированное ружье, которое изъято силовиками. Ранее агентство писало о том, что региональное управление Следственного комитета по Тюменской области проводит проверку после нападения медведя на трех жителей Уватского района.
Боксер Илья Медведев, которому удалось убить напавшего на людей медведя в Тюменской области, сейчас находится в искусственной коме, сообщил его тренер Дмитрий Косенко.
Косенко сказал, что «все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом». Врачи считают, что жизни спортсмена «пока ничего не угрожает», но его «ждет очень длинная реабилитация», сказал Косенко. «Вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя», – приводит слова тренера РИА «Новости».
В сети появилось первая фотография российского боксера Ильи Медведева из больницы, спортсмен находится там после нападения дикого медведя. Снимок опубликовал Telegram-канал IZ.RU.
На фото Медведев лежит на больничной койке, его лицо забинтовано, на нем видны следы зеленки. Спортсмен, находящийся в состоянии медикаментозной комы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В поступке тюменского боксера Ильи Медведева, зарезавшего медведя ножом, нет ничего героического. Об этом заявил тренер тюменца Дмитрий Косенко. По словам наставника, Медведеву удалось победить зверя «на эмоциях».,
«Думаю, что перед этим он все же стрелял в него. Это же очень тяжело медведя так убить. Думаю, он больше спасал себя и защищался. Сами понимаете, в такой ситуации, Медведев, вероятно, действовал стихийно, на эмоциях. Ничего героического, думаю, там не было», — сообщил Косенко «Пятому каналу».
Для тренера важно, что Медведев не побежал от зверя.
«Может быть, я сам бы убежал в такой ситуации, кто знает. Но Илья не убежал, начал драться. Скорее всего, он был ближе к тому человеку, который упал. И медведица кинулась прямо на него», — предположил Косенко в разговоре с представителем телеканала.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о ситуации с российским боксёром Ильёй Медведевым, который находится в искусственной коме после нападения медведя в Тюменской области.
«Во-первых — пожелаем парню выздоровления. И мои слова не про медведя, пусть будут спокойны зоорадикалы, не к ночи будут помянуты. Мне вспомнился случай с вертолётом в Якутии, разбившимся в сопках. Там находились люди. Среди них выжил только парень-боксёр, которому удалось выскочить из раскрытых задних створок, когда вертушка кубарем каталась вниз по склону сопки. Реакция и сноровка спасли ему жизнь.
Не пренебрегайте занятиями спортом, в ответственную минуту это обстоятельство может сыграть решающее значение для жизни. Прошу прощения за возможно жестковатый пример», — написал в своём «инстаграме» Николай Валуев.
При встрече с медведем группе из нескольких человек необходимо сгруппироваться, поднять руки, взять в руки палки, чтобы визуально увеличить объем, и медленно отходить назад, такой порядок действий в разговоре с «Лентой.ру» описал инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин. Он также добавил, что, если хищник все же набросился и повалил на землю, победить его в честной схватке можно только ударами ножа в левый бок, где расположено его сердце.
Российский боксер Илья Медведев был введен в искусственную кому после атаки дикого медведя. О состоянии 23-летнего спортсмена рассказал его тренер Дмитрий Косенко. Он отметил, что в данный момент жизни Медведева ничего не угрожает. Боксер получил тяжелые травмы. По словам тренера, ему предстоит длительная реабилитация.
По словам Алешкина, первое, что нужно сделать в случае встречи с медведем, находясь в группе из нескольких человек, — встать близко друг к другу, поднять руки и взять палки — так медведь увидит большое пятно и может испугаться.
«Дело в том, что медведи подслеповаты, — объяснил инструктор, — Четко видят только на расстоянии 8-10 метров, дальше — размыто. И, чем больше ваш визуальный объем, тем больше стресса и страха испытает хищник. После того как вы сгруппировались, надо медленно, не переходя на бег, отступать назад. Также необходимо помнить, что в местности, где есть медведи, опасно рыбачить и приносить с собой продукты ловли или охоты: зверь прежде всего реагирует на запах, а рыба осенью вообще может сработать как приманка, на которую он обязательно выйдет».
Также, по словам специалиста, важно избегать мест, откуда идет сильный запах разложения и тлена. Медведи съедают свою добычу не сразу, они закапывают мясо, чтобы оно начало ферментироваться, так что его «заначки» сильно пахнут.
«Вообще медведь может напасть по нескольким причинам. Первое — это если идет медведица с медвежонком, она его защищает. Но это происходит только весной, к осени медвежата уже крупные. Второе — период гона, май-июнь, когда самец может напасть на человека, охраняя свою территорию. Третье — если зверь был ранен кем-то, но не убит. Медведи очень мстительные и могут напасть, такое встречается в местности, где есть охотники. И четвертое, самое редкое, — медведь-шатун, который за осень не набрал жировую массу и не смог залечь в берлогу. От голода он теряет чувство опасности и может накинуться на человека», — перечислил Алешкин.
Если медведь все же напал, единственный возможный способ с ним справиться — наносить удары ножом в левый бок, в сторону сердца. Любой другой порядок действий, по словам инструктора, невозможен, потому что при нападении хищник валит человека на землю и пытается перекусить зоны шеи и головы.
«Так что тут, если не сопротивляться, шансов выжить нет, — заметил эксперт. — Говорят, что еще можно прикинуться мертвым, но это вариант пятьдесят на пятьдесят. Медведь, действительно, может пройти мимо, а может подойти и проверить, попробовав на зуб. Да и в реальности невозможно лежать спокойно, не двигаясь, когда вокруг тебя ходит туша в 300 килограмм».
Есть много действенных способов, чтобы защититься от дикого животного, например, медведя. Однако, главное знать, куда ты идёшь и какова вероятность встретить зверя. Об этом NEWS.ru рассказал известный дрессировщик Эдгард Запашный.
Он отметил, что медведи в России есть практически везде. Дикие животные, если имели возможность напасть на человека, наверняка сделают это снова, считает специалист. Ведь человек — это доступная еда, люди плохо защищены, подвержены панике. Атаки медведей в таком случае эффективны, ведь если они нападают на крупных лосей, например, то ещё неизвестно, чем всё закончится. Эти животные умеют давать отпор, там и рога, и копыта, и масса огромная.
Чтобы защититься, есть специальные газовые баллоны против диких зверей, у них струя до пяти метров. Также есть специальные сигнальные шумовые баллоны, которые издают резкий, громкий звук. Они способны отпугнуть диких животных, боящихся всего неизведанного. И в крайнем случае — любые подручные средства (желательно, чтобы это был большой предмет вроде дубины или чего-то подобного), ведь это уже ближний бой, в котором человек может серьёзно пострадать, — порекомендовал Запашный.
Кроме того, он посоветовал людям при появлении дикого животного не разбегаться в разные стороны. Ведь когда три-четыре человека держатся вместе, зверь побоится атаковать. А вот с одиноким человеком ему справиться намного проще — вздумавший забраться на дерево станет очень лёгкой добычей для медведя уж точно, заключил Запашный.