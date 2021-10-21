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Задержанную за убийство девятилетней девочки в Вологде арестовали

ТАССиещё 1
34 минуты назад

Вологодский городской суд принял решение взять под стражу 40-летнюю Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

"Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, а также то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил ее под стражу по 18 декабря 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Рассмотрение ходатайства с учетом мнения сторон проходило в закрытом судебном заседании. Ланская и ее защитник не возражали против заключения под стражу. По данным суда, в 2018 году мировой судья Вологодской области по судебному участку №9 привлек Ланскую к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ за нанесение побоев матери с назначением штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Подозреваемая в убийстве 9-летней девочки в Вологде попала на видео

Ранее в ходе допроса подозреваемая дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений. По уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза.

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