Подростка засосало в яму с грязью. Видео

Подросток в Красноярске провалился по пояс в яму с жидкой грязью. Инцидент произошел на улице Партизанская, дом 1. Видео опубликовано в Telegram-канале «Бушующий мир».

На кадрах видно, как подросток пытается выбраться из ямы, оставленной коммунальщиками после работ. Друзья пострадавшего протягивают ему палку и пытаются вытянуть из жижи. После долгих и упорных попыток им удалось подтянуть товарища к бордюру на значительное расстояние.