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Подростка засосало в яму с грязью. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Подросток в Красноярске провалился по пояс в яму с жидкой грязью. Инцидент произошел на улице Партизанская, дом 1. Видео опубликовано в Telegram-канале «Бушующий мир».

На кадрах видно, как подросток пытается выбраться из ямы, оставленной коммунальщиками после работ. Друзья пострадавшего протягивают ему палку и пытаются вытянуть из жижи. После долгих и упорных попыток им удалось подтянуть товарища к бордюру на значительное расстояние.

На данном участке теплотрассы произошел прорыв внутриканального водопровода. Коммунальные службы заделали прорыв и присыпали грунтом. При этом опасный участок был обмотан по периметру оградительной лентой. Вход туда запрещен. Но это не остановило компанию подростков.

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