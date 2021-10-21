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Появилось видео с места смертельного ДТП во Владимирской области

Александр Кузьмин
41 минуту назад

Четыре человека погибли, еще шесть пострадали в результате ДТП во Владимирской области. В ночь на четверг на 187-м километре автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе автобус Mercedes столкнулся с грузовиком. Кадры с места аварии публикует телеканал «360».

Как уточняет канал, автобус врезался в большегруз, стоящий у обочины трассы. Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу, двое из них находятся в реанимации. Причины смертельного происшествия выясняются. По предварительным данным, водитель Mercedes мог уснуть за рулем.

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