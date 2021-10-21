Появилось видео с места смертельного ДТП во Владимирской области

Четыре человека погибли, еще шесть пострадали в результате ДТП во Владимирской области . В ночь на четверг на 187-м километре автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе автобус Mercedes столкнулся с грузовиком. Кадры с места аварии публикует телеканал «360».

Как уточняет канал, автобус врезался в большегруз, стоящий у обочины трассы. Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу, двое из них находятся в реанимации. Причины смертельного происшествия выясняются. По предварительным данным, водитель Mercedes мог уснуть за рулем.