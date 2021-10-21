Умершая от ковида москвичка намеренно заразила себя и родных

Жительница Москвы умерла от коронавирусной инфекции, специально заразив себя и родных. Об этом рассказал медицинский директор столичной клиники "Семейная" Павел Бранд.

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На своей странице в Facebook он выложил переписку, которую ему прислал коллега. Из нее следует, что женщина намеренно заразила себя и всех членов своей семьи, чтобы перенести заболевание в легкой форме. С этой целью она отвела двоих дочерей к подруге, у которой был подтвержденный коронавирус.

"Она до последнего дома находилась, задыхалась уже. Отказывалась в клинику ехать потом. Олег ее заставил, но было поздно уже, не получилось спасти", – говорится в сообщениях.

Из опубликованной переписки также понятно, что супруг женщины со старшей дочерью перенесли ковид в легкой форме, а девятилетняя девочка попала в реанимацию, сейчас медики уже перевели ее в обычную палату.

"Фильтруйте информацию, которую читаете в интернете и вакцинируйтесь уже наконец, кто еще не сделал этого!" – подписал скрины с перепиской Бранд.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ может длиться до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет. Об этом журналистам рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.