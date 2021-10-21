Сачков не признал вину по делу о госизмене

Основатель компании Group-IB Илья Сачков не признал свою вину в государственной измене. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Дихтярь.

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«Мы обязательно подадим кассационную жалобу на решение Мосгорсуда оставить Сачкова под стражей. Уголовное преследование не связано с Group-IB. Компания продолжает работать, Илья просил передать, чтобы сотрудники не падали духом, а продолжали свою деятельность», — сказал юрист.

По словам Дихтяря, нет информации о других обвиняемых, в частности о сотрудниках Group-B.

Следователь, как объяснил адвокат, в настоящее время не разрешил близким Сачкова — в том числе, жене и матери, навестить его в СИЗО «Лефортово». Писем глава Group-B до сих пор не получает.

Член ОНК Москвы Александр Хуруджи ранее заявил, что основатель компании Grouр-IB Илья Сачков содержится в СИЗО в одиночной камере, не получает писем и газет, а также не имеет телевизора.

Илья Сачков был арестован 28 сентября на два месяца. В этот же день в московском офисе Group-IB были проведены обыски. В пресс-службе компании не смогли объяснить, в связи с чем в штаб-квартире проходили оперативные мероприятия. Сачков отрицает, что передавал данные иностранной разведке.