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Сачков не признал вину по делу о госизмене

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Основатель компании Group-IB Илья Сачков не признал свою вину в государственной измене. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Дихтярь.

Сачков не признал вину по делу о госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обязательно подадим кассационную жалобу на решение Мосгорсуда оставить Сачкова под стражей. Уголовное преследование не связано с Group-IB. Компания продолжает работать, Илья просил передать, чтобы сотрудники не падали духом, а продолжали свою деятельность», — сказал юрист.

По словам Дихтяря, нет информации о других обвиняемых, в частности о сотрудниках Group-B.

Следователь, как объяснил адвокат, в настоящее время не разрешил близким Сачкова — в том числе, жене и матери, навестить его в СИЗО «Лефортово». Писем глава Group-B до сих пор не получает.

Член ОНК Москвы Александр Хуруджи ранее заявил, что основатель компании Grouр-IB Илья Сачков содержится в СИЗО в одиночной камере, не получает писем и газет, а также не имеет телевизора.

Илья Сачков был арестован 28 сентября на два месяца. В этот же день в московском офисе Group-IB были проведены обыски. В пресс-службе компании не смогли объяснить, в связи с чем в штаб-квартире проходили оперативные мероприятия. Сачков отрицает, что передавал данные иностранной разведке.

Новым руководителем Group-IB стал Дмитрий Волков. К делу генерального директора Group-IB подключилась военная контрразведка ФСБ. Подробности дела в отношении главы Group-IB Сачкова пока не приводятся.

Происшествия,Илья Сачков,Александр Хуруджи,Дмитрий Волков,ФСИН,СИЗО "Лефортово",Мосгорсуд,ФСБ,
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