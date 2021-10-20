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Убивший медведя боксер находится в коме

Вероника Полынина
31 минуту назад

Российский боксер Илья Медведев находится в искусственной коме после нападения медведя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на личного тренера спортсмена Дмитрия Косенко.

Убивший медведя боксер находится в коме
Фото: Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»

«Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждет очень длинная реабилитация», - заявил Косенко.

Федерация бокса России и Международная ассоциация бокса (AIBA) пообещали взять на себя расходы на лечение спортсмена.

Нападение медведя произошло 19 октября в Тюменской области, когда Илья Медведев возвращался с рыбалки в компании двух других мужчин. Сначала зверь атаковал 48-летнего рыбака, он скончался на месте. Затем медведь кинулся на Медведева и повалил его на спину. Спортсмену удалось нанести животному несколько ударов ножом, которые оказались смертельными. Третий рыбак не пострадал, он на лодке доставил Медведева в больницу с рваными ранами головы и конечностей.

По факту произошедшего следственный комитет Тюменской области организовал проверку.

Медведев является мастером спорта по боксу, участником чемпионата России и других крупных федеральных турниров. В 2019 году он выиграл золотую медаль в весовой категории до 64 кг на чемпионате Вооруженных сил.

Происшествия,Илья Медведев,СКР,
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