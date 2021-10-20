Убивший медведя боксер находится в коме

«Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждет очень длинная реабилитация», - заявил Косенко.

Нападение медведя произошло 19 октября в Тюменской области, когда Илья Медведев возвращался с рыбалки в компании двух других мужчин. Сначала зверь атаковал 48-летнего рыбака, он скончался на месте. Затем медведь кинулся на Медведева и повалил его на спину. Спортсмену удалось нанести животному несколько ударов ножом, которые оказались смертельными. Третий рыбак не пострадал, он на лодке доставил Медведева в больницу с рваными ранами головы и конечностей.