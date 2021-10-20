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Охранник «Пятерочки» сломал школьнику позвоночник

Ura.Ru
1 час назад

В Новосибирске охранник продуктового магазина «Пятерочка» сломал позвоночник 13-летнему школьнику из-за подозрения в краже. Охранник вспылил после того, как школьник нецензурно выразился.

Охранник «Пятерочки» сломал школьнику позвоночник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Удар пришелся на место между лопаток — по тем позвонкам, которые повреждены. Когда сын вернулся, мы сразу помчались в этот магазин. Вызвали на месте полицию, скорую», — передает НТВ слова мамы школьника.

Отмечается, что охранник заподозрил школьница в краже из-за того, что тот долго ходил по рядам магазина. Во время словесной перепалки школьник нецензурно выразился, после чего охранник заломил ему руки и ударил между лопаток. В мае у ребенка был компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе. На данный момент ребенок находится в больнице. Следственный комитет РФ начал проверку по факту произошедшего.

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Происшествия,СКР,НТВ,
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