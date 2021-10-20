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Сын экс-министра пригрозил расстрелять одноклассников из арбалета в Нижегородской области

Елена Прошина
30 минут назад

Сын экс-министра поддержки развития малого предпринимательства Нижегородской области Дениса Лабузы пригрозил расстрелять одноклассников из арбалета. Как рассказал бывший чиновник изданию «Подъем», конфликт произошел из-за того, что школьники выбросили вещи ребенка в окно.

Сын нижегородского экс-министра пообещал расстрелять одноклассников
Фото: ТК ПодъемТК Подъем

«Детский конфликт. Мой сын пообещал принести в школу арбалет. Родители неадекватно среагировали, не разобравшись, написали заявление, всё перевернули с ног на голову. И ещё СМИ до кучи всё это раздули», – заявил Лабуза.

Бывший министр отметил, что сейчас полиция проводит проверку из-за конфликта.

«Будем разбираться по каждому ребёнку, кто участвовал, кто выкидывал эти вещи», – добавил Лабуза.

Экс-чиновник признался, что дома у него есть ружье и сотрудники полиции уже проверили условия его хранения – они оказались в порядке. Лабуза похвалил быструю работу правоохранителей и назвал её адекватной на фоне последних событий со стрельбой в учебных заведениях.

Напомним, что 20 сентября студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья по людям на территории университета. В результате погибли шесть человек, еще почти 50 пострадали. Стрелок получил тяжелые ранения при задержании, и некоторое время провел в коме. Накануне он признал свою вину, а суд принял решение арестовать молодого человека.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,Денис Лабуза,
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