Сын нижегородского экс-министра пообещал расстрелять одноклассников

Сын экс-министра поддержки развития малого предпринимательства Нижегородской области Дениса Лабузы пригрозил расстрелять одноклассников из арбалета. Как рассказал бывший чиновник изданию «Подъем», конфликт произошел из-за того, что школьники выбросили вещи ребенка в окно.

Фото: ТК Подъем ТК Подъем

«Детский конфликт. Мой сын пообещал принести в школу арбалет. Родители неадекватно среагировали, не разобравшись, написали заявление, всё перевернули с ног на голову. И ещё СМИ до кучи всё это раздули», – заявил Лабуза.

Бывший министр отметил, что сейчас полиция проводит проверку из-за конфликта.

«Будем разбираться по каждому ребёнку, кто участвовал, кто выкидывал эти вещи», – добавил Лабуза.

Экс-чиновник признался, что дома у него есть ружье и сотрудники полиции уже проверили условия его хранения – они оказались в порядке. Лабуза похвалил быструю работу правоохранителей и назвал её адекватной на фоне последних событий со стрельбой в учебных заведениях.