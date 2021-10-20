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Аппарат МРТ убил находившегося внутри пациента

Lenta.ru
47 минут назад

В больнице в городе Кимхэ, Южная Корея, 60-летний пациент умер в аппарате МРТ от удара кислородным баллоном по голове. Об этом пишет Independent.

Аппарат МРТ убил находившегося внутри пациента
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В четверг, 14 октября, мужчину, чье имя не разглашается, с судорожными приступами, сходными с эпилептическими припадками, доставили в больницу. Пациенту назначили обследование на аппарате МРТ. Когда он находился внутри аппарата, в устройство засосало кислородный баллон, который ударил корейца по голове и убил его на месте.

Полиция расследует инцидент и пытается выяснить, почему в кабинет МРТ принесли кислородный баллон. Предполагается, что встроенная система подачи кислорода была неисправна, и поэтому понадобился внешний источник.

Сообщается, что в помещении, где находится аппарат МРТ, присутствует сильное магнитное поле, поэтому рядом с ним не хранят металлические предметы. Согласно рекомендациям правительства Южной Кореи, все, кто входит в кабинет МРТ, должны оставлять снаружи металлические предметы, включая ключи и ювелирные изделия.

Ранее сообщалось, что аппарат МРТ засосал инвалидную коляску с пациенткой и травмировал женщину. Пациентку госпитализировали.

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