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Медведь напал на трех жителей Тюменской области

ТАССиещё 4
1 час назад

Дикий медведь напал на трех местных жителей в Уватском районе Тюменской области, один из пострадавших погиб, об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Медведь напал на трех жителей Тюменской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Уватском районе организована проверка по факту нападения дикого животного на трех местных жителей. <...> Хищник набросился на 48-летнего мужчину, от полученных травм мужчина погиб", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что 19 октября в Уватском районе трое мужчин возвращались с рыбалки. В лесу на них напал медведь, один из мужчин от нанесенных хищником травм погиб, 23-летний мужчина смог ударами ножа убить медведя, получив при этом ранения. Третий мужчина не пострадал.

Следственные органы СК РФ по Тюменской области проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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