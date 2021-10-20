Медведь напал на трех жителей Тюменской области

Дикий медведь напал на трех местных жителей в Уватском районе Тюменской области , один из пострадавших погиб, об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В Уватском районе организована проверка по факту нападения дикого животного на трех местных жителей. <...> Хищник набросился на 48-летнего мужчину, от полученных травм мужчина погиб", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что 19 октября в Уватском районе трое мужчин возвращались с рыбалки. В лесу на них напал медведь, один из мужчин от нанесенных хищником травм погиб, 23-летний мужчина смог ударами ножа убить медведя, получив при этом ранения. Третий мужчина не пострадал.