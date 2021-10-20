Собчак приехала на допрос по делу о смертельном ДТП

Ведущая Ксения Собчак приехала в УВД по городу Сочи, чтобы провести очную ставку с водителем «Майбаха», сообщает Telegram-канал «112». Следственное мероприятие должно состояться завтра, 21 октября, однако журналистка хочет, чтобы процедура прошла сегодня.
Напомним, 9 октября около 21:00 на трассе Анапа – «Альпика-Сервис» произошло столкновение такси Mercedes-Maybach, в котором ехала Собчак, с автомобилем Volkswagen. Дорогая иномарка при обгоне выехала на встречную полосу, где по касательной столкнулась с микроавтобусом.
В результате аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, еще два человека были госпитализированы. Сама Собчак потеряла сознание, однако пришла в себя и уехала с места ДТП в такси. По словам телеведущей, она получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов.
В результате водитель «Майбаха» признал свою вину в аварии, против него возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.
Ранее в СМИ появилась информация, что Собчак после ДТП улетела в Париж, но позже выяснилось, что это была лишь короткая поездка по работе.