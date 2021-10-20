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В колонии под Иваново поймали кота-наркокурьера

Газета.Ruиещё 6
41 минуту назад

В исправительной колонии №4 в поселке Октябрьский Ивановской области сотрудники ФСИН поймали кота-наркокурьера, сообщает Telegram-канал «112».

В колонии под Иваново поймали кота-наркокурьера
Фото: 112/Telegram112/Telegram

Сотрудники колонии обнаружили черного кота на территории колонии, и при обыске нашли у него в ошейнике сверток с пятью граммами марихуаны.

На данный момент кот задержан, в колонии проводятся следственные мероприятия — следователи ищут отправителя и адресата наркотической посылки.

В 2018 году похожая история произошла в Тульской области — тогда кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда.

По версии следствия, предполагаемый наркоторговец Эдуард Долгинцев решил доставлять наркотики заключенным. Для этого он использовал кота, который проживал на территории колонии и мог покидать ее. Отмечалось, что один из бывших осужденных забрал животное с собой после освобождения и передал Долгинцеву.

Происшествия,ФСИН,
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