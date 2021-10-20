Столб упал на грузовик в Москве

На Строгинском мосту в Москве столб упал на грузовик. Из-за ЧП трамваи №10,15, 21, 30, 31 задерживаются на этом участке в сторону станции метро "Щукинская" и по направлению к району Строгино, передает ТАСС.
Инцидент произошел сегодня, 20 октября примерно в 10:45 по Москве. Мачта городского освещения, рухнув на проезжую часть, повредила грузовую машину, заблокировала автомобиль такси и "повисла" на трамвайных проводах. Пассажиры остановившихся трамваев направились по мосту пешком. На дороге образовались автомобильные пробки.
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