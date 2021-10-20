Россиянин распилил и закопал авто после смертельного ДТП. Видео

Житель Челябинска распилил на куски свой автомобиль и закопал на участке после смертельного ДТП. Об этом сообщает Telegram -канал SHOT, опубликовавший соответствующее видео с частями транспортного средства.

По данным канала, 27-летний подозреваемый 19 сентября устроил аварию на трассе Челябинск – Троицк, в которой погиб 51-летний мужчина. Желая скрыть следы преступления, он разобрал свою машину на части и закопал их на участке рядом с заброшенным домом. Однако избежать ответственности у виновника ДТП не вышло. Правоохранители нашли водителя, а все, что осталось от его «Лады», извлекли из-под земли.