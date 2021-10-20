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Опубликовано видео с места теракта в центре Дамаска

Александр Кузьмин
1 час назад

14 сирийских военных погибли при взрыве автобуса в центре Дамаска, еще двое получили ранения. Видео с места теракта возле Президентского моста публикует информационное агентство Sana.

В принадлежащем военно-транспортной компании автобусе были заложены два взрывных устройства. Третье было заложено недалеко от него, его обезвредили прибывшие на место ЧП саперы. Уточняется, что теракт устроили в одном из самых оживленных районов сирийской столицы. В это время жители города идут на работу и учебу. Сведений о пострадавших среди мирных жителей пока нет.

Происшествия,В мире,Ближний Восток,Видео,ИА SANA,
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