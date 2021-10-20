Опубликовано видео с места теракта в центре Дамаска

В принадлежащем военно-транспортной компании автобусе были заложены два взрывных устройства. Третье было заложено недалеко от него, его обезвредили прибывшие на место ЧП саперы. Уточняется, что теракт устроили в одном из самых оживленных районов сирийской столицы. В это время жители города идут на работу и учебу. Сведений о пострадавших среди мирных жителей пока нет.