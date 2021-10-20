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Извержение вулкана Асо в Японии сняли на видео

Александр Кузьмин
49 минут назад

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Асо. Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3,5 километров, также был зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние 1 километра.

Вулкан Асо находится на острове Кюсю в префектуре Кумамото. Кратер Накадаке кальдеры (обширной циркообразной котловины) Асо является излюбленным туристическим местом в регионе. Во время извержения на туристической площадке недалеко от него было несколько автобусов и около 20 машин. О пострадавших информации не поступало.

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