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Superjet с пассажирами запросил экстренную посадку в Челябинске

Мария Иванова
1 час назад

В среду, 20 октября, самолет Superjet-100 с пассажирами запросил экстренную посадку в Челябинске из-за технических проблем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Superjet с пассажирами запросил экстренную посадку в Челябинске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, пилоты самолета, направлявшегося из Челябинска в Норильск, сообщили диспетчерам о необходимости прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт вылета. Они объяснили это возникшими проблемами с гидравликой.

Источник «Интерфакса» уточнил, что посадка самолета прошла успешно.

На борту Superjet было 90 пассажиров. Сейчас они находятся в здании аэропорта и ожидают решения авиакомпании о том, как будет выполняться их рейс.

Накануне, 19 октября, сообщалось об экстренной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону Boeing-763, летевшего из Москвы в Анталью. СМИ писали, что командир лайнера сообщил об отказе генератора. Пассажиров на борту самолета не было.

Происшествия,Интерфакс,
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