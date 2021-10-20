Superjet с пассажирами запросил экстренную посадку в Челябинске

В среду, 20 октября, самолет Superjet-100 с пассажирами запросил экстренную посадку в Челябинске из-за технических проблем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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По словам собеседника агентства, пилоты самолета, направлявшегося из Челябинска в Норильск, сообщили диспетчерам о необходимости прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт вылета. Они объяснили это возникшими проблемами с гидравликой.

Источник «Интерфакса» уточнил, что посадка самолета прошла успешно.

На борту Superjet было 90 пассажиров. Сейчас они находятся в здании аэропорта и ожидают решения авиакомпании о том, как будет выполняться их рейс.