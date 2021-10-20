Обыски в доме семьи Дерипаски длились более 10 часов

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США завершили обыск особняка, которым владеют родственники российского бизнесмена Олега Дерипаски. Процесс длился более десяти часов. Перед отбытием сотрудники ФБР вынесли из дома десятки чемоданчиков и коробок. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В среду в 03.40 по московскому времени около полутора десятка агентов начали один за другим выходить из двухэтажного дома в фешенебельном районе Вашингтона. С собой они несли многочисленные коробки и чемоданчики. Агенты погрузили их в припаркованные неподалеку служебные внедорожники и затем покинули особняк. Они отказались отвечать на вопросы о том, что находилось в конфискованных коробках.