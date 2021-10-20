Обыски в доме семьи Дерипаски длились более 10 часов

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США завершили обыск особняка, которым владеют родственники российского бизнесмена Олега Дерипаски. Процесс длился более десяти часов. Перед отбытием сотрудники ФБР вынесли из дома десятки чемоданчиков и коробок. Об этом пишут РИА Новости.
В среду в 03.40 по московскому времени около полутора десятка агентов начали один за другим выходить из двухэтажного дома в фешенебельном районе Вашингтона. С собой они несли многочисленные коробки и чемоданчики. Агенты погрузили их в припаркованные неподалеку служебные внедорожники и затем покинули особняк. Они отказались отвечать на вопросы о том, что находилось в конфискованных коробках.
Ранее американский телеканал NBC сообщил об обысках в доме Дерипаски в Вашингтоне. Представители ФБР заявили, что агенты проводят «правоохранительную деятельность», но не раскрыли подробностей. СМИ связывают обыски с расследованием деятельности Пола Манафорта, помощника бывшего президента США Дональда Трампа. В 2017-2021 годах он проводил переговоры с российскими олигархами, среди которых был Дерипаска. По словам Ларисы Беляевой, пресс-секретаря российского миллиардера, ФБР действует на основании двух ордеров, связанных с американскими санкциями. По информации газеты New York Times, ФБР и прокуратура Бруклина на протяжении нескольких лет вели расследования в отношении олигарха.