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СМИ: задержан замглавы оператора космодромов России

Ura.Ru
1 час назад

Задержан заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов. Об этом заявил осведомленный источник.

Задержан замглавы оператора космодромов России
Фото: URA.RUURA.RU

«Задержание проводилось утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации Роскосмос», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

В чем именно обвиняется Арустамов, пока неизвестно.

В 2019—2020 годах следствие возбудило 22 уголовных дела в отношении сотрудников Роскосмоса. Об этом сообщил глава службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников. По его словам, дела заводились в отношении работников, которые позволяли себе превышение полномочий и хищение бюджетных средств.

Происшествия,ЦЭНКИ,Роскосмос,РИА Новости,
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