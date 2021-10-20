Задержан замглавы оператора космодромов России

Задержан заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов. Об этом заявил осведомленный источник.
«Задержание проводилось утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации Роскосмос», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.
В чем именно обвиняется Арустамов, пока неизвестно.
В 2019—2020 годах следствие возбудило 22 уголовных дела в отношении сотрудников Роскосмоса. Об этом сообщил глава службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников. По его словам, дела заводились в отношении работников, которые позволяли себе превышение полномочий и хищение бюджетных средств.