Задержан замглавы оператора космодромов России

«Задержание проводилось утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации Роскосмос », — пишет РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

В чем именно обвиняется Арустамов, пока неизвестно.

В 2019—2020 годах следствие возбудило 22 уголовных дела в отношении сотрудников Роскосмоса. Об этом сообщил глава службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников. По его словам, дела заводились в отношении работников, которые позволяли себе превышение полномочий и хищение бюджетных средств.