ФБР завершило обыски в квартире Дерипаски в Нью-Йорке

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США закончили обыски в находящемся в нью-йоркском районе Манхэттен доме, который якобы имеет отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, передает ТАСС. По информации агентства, представители спецслужбы на двух черных джипах уехали с прилегающей к здании территории.

Фото: ТАСС ТАСС

"Они сказали, что все завершили", - сказал журналистам один из полицейских.

При этом один из сотрудников ФБР, отвечая на вопрос, завершены ли следственные действия, издали кивнул. Ранее американский телеканал NBC сообщил, что в доме российского миллиардера Олега Дерипаски проходят обыски. Журналист издания Том Винтер предположил, что они могут быть связаны с предвыборной кампанией 45-го американского президента Дональда Трампа.

В ФБР подтвердили, что бюро проводит санкционированную судом "правоохранительную деятельность" в доме, который СМИ связывают с Дерипаской. При этом телеканал ABC News со ссылкой на источник сообщил, что обвинения со стороны правительства США против Дерипаски не выдвигались.