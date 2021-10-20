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ФБР закончило обыски в квартире в Нью-Йорке, якобы имеющей отношение к Дерипаске

Газета.Ruиещё 1
20 минут назад

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США закончили обыски в находящемся в нью-йоркском районе Манхэттен доме, который якобы имеет отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, передает ТАСС. По информации агентства, представители спецслужбы на двух черных джипах уехали с прилегающей к здании территории.

ФБР завершило обыски в квартире Дерипаски в Нью-Йорке
Фото: ТАССТАСС

"Они сказали, что все завершили", - сказал журналистам один из полицейских.

При этом один из сотрудников ФБР, отвечая на вопрос, завершены ли следственные действия, издали кивнул. Ранее американский телеканал NBC сообщил, что в доме российского миллиардера Олега Дерипаски проходят обыски. Журналист издания Том Винтер предположил, что они могут быть связаны с предвыборной кампанией 45-го американского президента Дональда Трампа.

В ФБР подтвердили, что бюро проводит санкционированную судом "правоохранительную деятельность" в доме, который СМИ связывают с Дерипаской. При этом телеканал ABC News со ссылкой на источник сообщил, что обвинения со стороны правительства США против Дерипаски не выдвигались.

Представитель Дерипаски прокомментировал обыски в доме бизнесмена. По его словам, ФБР действительно производит обыски в домах, принадлежащих родственникам Дерипаски на основе двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель бизнесмена подчеркнул, что Дерипаска не является собственником домов.

Происшествия,Олег Дерипаска,Дональд Трамп,ФБР,телеканал NBC,телеканал АВС,ИТАР-ТАСС,
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