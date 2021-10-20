«Связи Трампа вызывают тревогу». Что ФБР ищет в домах Дерипаски

Американские СМИ сообщили об обыске в доме российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне. Представитель бизнесмена уточнил, что обыски происходят не в одном доме, а нескольких, но они принадлежат родственникам россиянина. Также известно, что следственные действия проводятся на основании ордеров, выданных из-за наложенных на Дерипаску санкций США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Американский телеканал NBC сообщил, что в доме российского миллиардера Олега Дерипаски проходят обыски. Журналист издания Том Винтер предположил, что они могут быть связаны с предвыборной кампанией 45-го американского президента Дональда Трампа.

Видео дня

В ФБР подтвердили, что бюро проводит санкционированную судом "правоохранительную деятельность" в доме, который СМИ связывают с Дерипаской.

В свою очередь, представитель российского бизнесмена заявил "Коммерсанту", что обыски проходят в нескольких домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, однако сам Дерипаска не является собственником этой недвижимости, а следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.

Издание NBC также рассуждает о возможных причинах обысков. В частности, известно, что Дерипаска мог участвовать в сделках с бывшим помощником Дональда Трампа и главой его предвыборного штаба Полом Манафортом, который был якобы ключевым участником многомиллионных сделок с российскими и украинскими олигархами.

"Связи советников Трампа с пророссийскими силами вызывают глубокую тревогу", - приводит телеканал слова бывшего чиновника Госдепартамента в администрации Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер.

Издание сообщает, что в 2008 году, стало известно о связи фирмы Манафорта с украинским олигархом Дмитрием Фирташем, которые в свою очередь получил свое состояния на сделках по поставкам газа из России на Украину. Также NBC пишет со ссылкой на материалы суда на Каймановых островах, что примерно в то же время компании, связанные с Дерипаской, заплатили Манафорту $7,35 млн за управление инвестиционным фондом. Там утверждалось, что компания Дерипаски инвестировала $18,9 млн в фирму Pericles Emerging Markets с целью приобретения компании под названием Black Sea Cable.

Ранее адвокат Манафорта подтверждал, что его клиент был допрошен официальными лицами Каймановых островов по данному делу. Также американское издание сообщает, что Манафорту годами платили солидные суммы за консультирование экс-президента Украины Виктора Януковича, которого американские официальные лица называли "глубоко коррумпированным политиком, выполнявшим указания Путина на Украине".

Сам Манафорт заявлял, что никогда не имел дел с российским правительством.

"Я никогда не имел дел и у меня не было отношений с российским правительством. Также, как я уже много раз говорил, Янукович был прозападным, а не пропутинским президентом", - отмечал он.

Действующие и бывшие американские официальные лица называют это утверждение смехотворным. Они утверждают, что Манафорт пытался направить Януковича в прозападное русло, но у него это не получилось. На фоне сообщений об обысках, стоимость акций крупнейшего в мире производителя алюминия, компании "Русал", на московской бирже уменьшилась. На данный момент ценные бумаги подешевели на 4,6% (79,6 рубля за акцию).

Один из домов, в которых проходят обыски, находится в округе Колумбия, принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC, которая по сообщениям американских СМИ, связана с Дерипаской. Согласно кадастровым документам, двухэтажный дом с жилой площадью 1080 кв. м. был куплен в мае 2006 года за $15 млн. Он был построен в 1986 году, его жилая площадь составляет 1080 квадратных метров. В доме 26 комнат, 12 ванных и пять каминов.

А в 2018 году СМИ сообщали о приобретении дома в Нью-Йорке за $42,5 млн, сообщает РИА "Новости".

Напомним, что Минфин США в начале апреля 2018 года ввел санкции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+ и другие. На основании этого ему был закрыт въезд в Соединенные Штаты, а его активы в стране были заморожены. Также гражданам США было запрещено вести с ним и перечисленными компаниями бизнес.