Названа возможная причина обысков в доме Дерипаски

Обыски в доме в Вашингтоне, который может принадлежать российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, могут быть связаны с делом о предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. Возможную причину происходящего назвал корреспондент NBC Том Винтер в своём Twitter.

Журналист отметил, что бизнесмен является бывшим партнёром экс-главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, который был осуждён за финансовые нарушения. По словам Винтера, ФБР считает, что финансирование вмешательства велось именно через компании Дерипаски.

Об обыске в доме, который, предположительно, принадлежит Дерипаске, стало известно 19 октября.Особняк площадью более 2100 кв. м с семью спальнями располагается недалеко от Военно-морской обсерватории США и примерно в 1,5 км от российского посольства.

США в апреле 2018 года внесли в чёрный список Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций РУСАЛ, En+ и «ЕвроСибЭнерго», после того как предприниматель снизил свою долю в них.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на Минфин США. Бизнесмен заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на $7,5 млрд. Среди ответчиков в документе были указаны министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки.