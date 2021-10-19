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ФБР нагрянуло с обысками в дом Дерипаски

Вероника Полынина
23 минуты назад

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит обыски в доме российского предпринимателя Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC.

На опубликованных фото и видео видно, что принадлежащий Дерипаске особняк огражден по периметру желтой лентой. На входе дежурит сотрудник ФБР, на участке ходят еще несколько агентов в куртках с названием спецслужбы.

Дерипаска проиграл суд в США по отмене санкций

Причина обысков не называется. Как сообщает телеканал, представитель ФБР подтвердил, что бюро проводит «правоохранительные действия в доме», но не стал вдаваться в подробности.

Олег Дерипаска — российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель компании «Русал» (до 2018 года) и En+ Group (до 2017 года).

В 2018 году Дерипаска вошел в санкционный список Минфина США. В пресс-релизе ведомства говорилось, что российский бизнесмен находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в «угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете».

Дерипаска пытался оспорить американские санкции в суде, но его жалоба не была удовлетворена.

Происшествия,Видео,Олег Дерипаска,Русал,En+ Group,Казначейство США,ФБР,
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