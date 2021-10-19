На опубликованных фото и видео видно, что принадлежащий Дерипаске особняк огражден по периметру желтой лентой. На входе дежурит сотрудник ФБР, на участке ходят еще несколько агентов в куртках с названием спецслужбы.

Причина обысков не называется. Как сообщает телеканал, представитель ФБР подтвердил, что бюро проводит «правоохранительные действия в доме», но не стал вдаваться в подробности.

Олег Дерипаска — российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель компании «Русал» (до 2018 года) и En+ Group (до 2017 года).

В 2018 году Дерипаска вошел в санкционный список Минфина США. В пресс-релизе ведомства говорилось, что российский бизнесмен находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в «угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете».