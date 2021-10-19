На обследование: устроившего стрельбу в школе подростка отправили к психиатру

Устроившего стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края шестиклассника отправили в специализированное медицинское учреждение на обследование, где ему оказывается психиатрическая помощь. Об этом во вторник, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, подросток отправлен на обследование в установленном законом порядке. Продолжается расследование уголовного дела, в рамках которого проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Следователи также дадут правовую оценку действиям отца подростка и должностных лиц в части ненадежного хранения оружия и боеприпасов.

В понедельник, 18 октября, 12-летний школьник открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга» в школе поселка Сарс под Пермью. В результате инцидента пострадал один человек — ученик получил небольшие ссадины от осколка стекла, врачи оказали ему необходимую помощь и отправили домой.

Открывший стрельбу в школе Пермского края подросток рассказал, что действовал по указанию приснившегося ему Бога. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 12-летний школьник не состоял на учетах, у него хорошая успеваемость и нормальная семья среднего достатка. Он объяснил свою мотивацию желанием поговорить с обижавшей его одноклассницей с оружием в руках. Окончательно он решился на преступление, по его словам, после того, как во сне ему явился Бог и рассказал, что надо делать.

Директор школы в Октябрьском районе Пермского края убедила стрелявшего ученика отдать ей оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства территориальной безопасности.

«Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала 112, директор школы Галина Зайцева находилась с подростком до приезда полицейских. Во время стрельбы в школе находились более 300 детей и 30 педагогов. Все покинули здание самостоятельно, уточняет 112.

Стрельба в школе пермского поселка Сарса началась и закончилась за 15 минут. Столько времени прошло с момента появления в ней шестиклассника с карабином и его разоружения директором Галиной Зайцевой.

«В 7:45 12-летний подросток вошел в школу мимо охранника ЧОП „Октябрьский щит“ с карабином „Сайга“, в магазине которой было 10 патронов. Карабин он пронес под курткой: охранник его не заметил, а металлодетектора на входе не было. В 7:55 прогремели два выстрела в коридоре на втором этаже — один был направлен в потолок, второй в стену. Осколки стекла из разбитой рикошетом двери ранили в бедро и лицо пятиклассника. В 8:00 со стрелявшим начинает разговаривать директор школы: в итоге он идет с ней в кабинет и отдает оружие», — сообщает telegram-канал «112».

Все это время другие школьники частично находились в запертых изнутри кабинетах, частью покидали школу. Многие из них ушли без верхней одежды. Некоторых детей не смогли найти родители: авария на станции связи мобильного оператора затруднила связь.

По предварительным данным, школьник сумел открыть отцовский оружейный сейф, поскольку ему было известно, где глава семейства хранит ключи. Инциденту предшествовал затяжной конфликт мальчика с одной из соучениц. Сейчас на месте ЧП работают криминалисты, полицейские и следователи местного СКР. Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также идет доследственная проверка, результатом которой может стать еще одно дело — уже по статье 105 УК РФ (убийство).

Охранник школы в Пермском крае Алина Самашева, где ученик устроил стрельбу, рассказала, что не сразу поняла, что происходит, пишет Telegram-канал 112.

«Я переодевалась, сменила сторожа. Где-то с 8 часов до 8 часов 10 минут, не смотрела время, хлопок уже прозвучал. Я подумала, что там упало что-то. Я даже не подумала, что ружье там кто-то взял», — сказала женщина.

По ее словам, она никого не видела, мимо нее никто не проходил с оружием.

«Потом уже дети побежали с другого крыла, с левого, а потом я нажала на кнопку», — уточнила Самашева.

Шестиклассник, который пришел с оружием и устроил стрельбу в школе пермского поселка Сарс, по предварительным данным, до этого был подвержен травле со стороны одноклассников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ученицу Сарсинской средней общеобразовательной школы.

Предположительно, поводом для издевок со стороны сверстников стала фамилия 12-летнего школьника.

«Стрельбу он, скорее всего, устроил из-за буллинга одноклассниками, которые нередко издевались над его фамилией. У него фамилия Г., многие одноклассники называли его губой», — поделилась собеседница агентства.



«Я с ним не училась, я старше, но пару раз из-за общих знакомых пересекались», — уточнила школьница.

Также она поделилась, что мальчик, принесший оружие, ранее был неагрессивным и спокойным.