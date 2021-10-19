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Стрелявший в школе под Пермью подросток дал показания

Елена Прошина
1 час назад

Ученик шестого класса, который устроил стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края, признался, что не собирался никого убивать.

Стрелявший в школе под Пермью подросток дал показания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, малолетний правонарушитель дал следователям подробные показания.

Сейчас подросток находится в специализированном медицинском учреждении, где ему будет проведено обследование, а также оказана помощь квалифицированных психиатров.

Следователи допросили одноклассников и педагогов школы, в том числе и по характеристике стрелка. Изучается разрешительная документация на приобретение оружия, хранившегося в месте проживания подростка, допрошены сотрудники Росгвардии по Пермскому краю, ответственные за выдачу лицензий на оружие.

Также в ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям отца подростка и должностных лиц в части ненадлежащего хранения оружия и боеприпасов.

Напомним, что 18 октября 2021 года 12-летний школьник пронес в учебное заведение в Октябрьском районе Пермского края охотничье оружие «Сайга», после чего сделал два выстрела. Известно, что шестиклассника не будут судить, поскольку уголовная ответственность в России наступает с 16-летнего возраста, а по ряду тяжких преступлений с 14 лет.

Происшествия,Росгвардия,
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