Стрелявший в школе под Пермью подросток дал показания

Ученик шестого класса, который устроил стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края, признался, что не собирался никого убивать.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, малолетний правонарушитель дал следователям подробные показания.
Сейчас подросток находится в специализированном медицинском учреждении, где ему будет проведено обследование, а также оказана помощь квалифицированных психиатров.
Следователи допросили одноклассников и педагогов школы, в том числе и по характеристике стрелка. Изучается разрешительная документация на приобретение оружия, хранившегося в месте проживания подростка, допрошены сотрудники Росгвардии по Пермскому краю, ответственные за выдачу лицензий на оружие.
Также в ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям отца подростка и должностных лиц в части ненадлежащего хранения оружия и боеприпасов.
Напомним, что 18 октября 2021 года 12-летний школьник пронес в учебное заведение в Октябрьском районе Пермского края охотничье оружие «Сайга», после чего сделал два выстрела. Известно, что шестиклассника не будут судить, поскольку уголовная ответственность в России наступает с 16-летнего возраста, а по ряду тяжких преступлений с 14 лет.